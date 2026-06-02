Приложение, которое видит тревогу: студенты МФТИ создали цифрового сиделку для больных Альцгеймером

Студенты Московского физико-технического института разработали мобильное приложение MemoryCare для помощи людям, чьи близкие страдают болезнью Альцгеймера. Программа отслеживает геолокацию пациента, анализирует его движения — кружение, блуждание или длительную неподвижность — и отправляет тревожные уведомления родственникам. Разработка, не имеющая мировых аналогов, уже тестируется на добровольцах. Бесплатная версия может появиться через три-шесть месяцев, узнала gazetametro.ru .

Болезнь Альцгеймера в России официально диагностирована примерно у миллиона человек, и, по прогнозам, эта цифра будет расти. Студенты МФТИ Алексей Осипов и Евгений Широчкин решили помочь семьям, в которых живут такие пациенты. Их проект MemoryCare начинался как дипломная работа, а превратился в стартап, получивший грант на разработку.

Алексей Осипов, соразработчик и генеральный директор компании Luminea, рассказал, что идея родилась из личного опыта: у его отца была болезнь Паркинсона. Алексей видел, как близкий человек терялся, терял координацию, и для всей семьи это становилось огромным стрессом. Тема, по словам разработчика, стремительно молодеет — если раньше Альцгеймер считался недугом исключительно пожилых, сегодня диагноз могут поставить даже подростку.

На создание приложения ушло около года. Главная задача MemoryCare — снизить тревожность родственников, которые постоянно переживают: куда ушел больной, не заблудился ли, не упал ли в обморок. Программа отслеживает перемещения пациента через геолокацию и анализирует характер движений: выявляет паттерны бесцельного блуждания, кружения на месте или опасного замирания.

Если приложение заподозрит неладное, оно отправляет родственнику уведомление. Самому пациенту программа напоминает о приеме лекарств и предлагает выполнить упражнения для тренировки когнитивных способностей.

Одной из главных трудностей стали сбои GPS в Москве. Разработчики сейчас ищут решение через отслеживание по вышкам Wi-Fi, но пока задача не покорилась. При этом для стабильной работы не нужен дорогой смартфон — приложение хорошо чувствует себя на среднестатистических моделях.

Сейчас MemoryCare находится в стадии рабочего прототипа (MVP). Тестирование и сбор данных проводят на добровольцах с подтвержденным диагнозом. В будущем разработчики планируют расширять функционал и подключать умные часы и другие гаджеты. Но главная задача сейчас — достоверно просчитать всю информацию и получить стабильный результат.

После этого приложение станет доступно для скачивания. По оптимистичным прогнозам Алексея Осипова, самые обычные люди смогут пользоваться им совершенно бесплатно уже через три-шесть месяцев.