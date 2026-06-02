От змей до экзотических тараканов: необычная зоогостиница открылась в Балашихе
REGIONS: экс-циркачка открыла в Балашихе гостиницу для пауков и питонов
Фото: [личный архив Ольга Сайдановой]
Сезон отпусков для владельцев змей, пауков-птицеедов и гигантских улиток всегда был проблемой — привычные передержки берут только кошек и собак. В Балашихе проблему решила бывшая цирковая артистка Ольга Сайданова, узнала редакция REGIONS. Два года назад она эвакуировалась из Курской области с целым домашним подворьем, а теперь открыла уникальную зоогостиницу для экзотических животных. Цена вопроса — от 300 рублей в сутки.
Из Рыльска в Балашиху с питонами
Ольга Сайданова перебралась в Подмосковье два года назад из приграничного города Рыльска Курской области. Решение об эвакуации далось тяжело, но семья не могла бросить любимых питомцев. Забрали всех.
В прошлом Ольга работала в цирке с экзотическими видами. Особое пристрастие — змеи. В ее квартире в разные годы одновременно жили до восьми рептилий, включая огромных питонов.
«Сейчас у нас около 30 представителей разных видов. На время отпусков запустили экспериментальный проект — передержку для экзотов. Собак и кошек принять не сможем, для них нет условий. А вот рептилий, амфибий, пауков, птиц и рыб — с удовольствием», — рассказывает Ольга.
Не просто няня, а почти ветеринар
Важный нюанс: в этом году Ольга оканчивает ветеринарный колледж. Так что постояльцы получат не только кормежку и тепло, но и профессиональный медицинский уход, если что-то пойдет не так.
Условия для хозяев простые:
- Принести свой террариум или аквариум — к нему питомец привык;
- Оставить запас любимой еды;
- Оплатить передержку — от 300 рублей в день в зависимости от вида.
Ольга гарантирует соблюдение температурного и светового режимов, а также строгое выполнение всех инструкций.
Кто уже живет в мини-зоопарке
Помимо временных гостей, у Ольги есть и постоянные питомцы. Часть приехала из Курской области, кого-то приобрели уже в Подмосковье, а некоторые — «отказники», от которых отказались прежние хозяева.
Сейчас в семье Сайдановых обитают:
- декоративные кролики и крысы;
- морские свинки;
- аксолотли;
- гигантские улитки ахатины;
- мадагаскарские шипящие тараканы;
- паук-птицеед;
- тигровый питон и императорский удав;
- карликовый африканский еж;
- палочники.
Недавно прибавился еще один постоялец — 25-летняя сухопутная черепаха, которую хозяева не смогли больше содержать.
Как появилась идея
Животных стало так много, что семья задумалась о мини-зоопарке. Идея воплотилась: Сайдановы временно проживают на территории детского лофта, а собственники выделили им отдельное помещение для контактного зоопарка. Теперь к этому добавилась и гостиница для экзотов на время чужих отпусков.
Ольга уверена: спрос на квалифицированных «нянь» для необычных питомцев в Подмосковье растет. И ее проект пришелся как раз ко времени.