От змей до экзотических тараканов: необычная зоогостиница открылась в Балашихе

Сезон отпусков для владельцев змей, пауков-птицеедов и гигантских улиток всегда был проблемой — привычные передержки берут только кошек и собак. В Балашихе проблему решила бывшая цирковая артистка Ольга Сайданова, узнала редакция REGIONS . Два года назад она эвакуировалась из Курской области с целым домашним подворьем, а теперь открыла уникальную зоогостиницу для экзотических животных. Цена вопроса — от 300 рублей в сутки.

Из Рыльска в Балашиху с питонами

Ольга Сайданова перебралась в Подмосковье два года назад из приграничного города Рыльска Курской области. Решение об эвакуации далось тяжело, но семья не могла бросить любимых питомцев. Забрали всех.

В прошлом Ольга работала в цирке с экзотическими видами. Особое пристрастие — змеи. В ее квартире в разные годы одновременно жили до восьми рептилий, включая огромных питонов.

«Сейчас у нас около 30 представителей разных видов. На время отпусков запустили экспериментальный проект — передержку для экзотов. Собак и кошек принять не сможем, для них нет условий. А вот рептилий, амфибий, пауков, птиц и рыб — с удовольствием», — рассказывает Ольга.

Не просто няня, а почти ветеринар

Важный нюанс: в этом году Ольга оканчивает ветеринарный колледж. Так что постояльцы получат не только кормежку и тепло, но и профессиональный медицинский уход, если что-то пойдет не так.

Условия для хозяев простые:

Принести свой террариум или аквариум — к нему питомец привык;

Оставить запас любимой еды;

Оплатить передержку — от 300 рублей в день в зависимости от вида.

Ольга гарантирует соблюдение температурного и светового режимов, а также строгое выполнение всех инструкций.

Кто уже живет в мини-зоопарке

Помимо временных гостей, у Ольги есть и постоянные питомцы. Часть приехала из Курской области, кого-то приобрели уже в Подмосковье, а некоторые — «отказники», от которых отказались прежние хозяева.

Сейчас в семье Сайдановых обитают:

декоративные кролики и крысы;

морские свинки;

аксолотли;

гигантские улитки ахатины;

мадагаскарские шипящие тараканы;

паук-птицеед;

тигровый питон и императорский удав;

карликовый африканский еж;

палочники.

Недавно прибавился еще один постоялец — 25-летняя сухопутная черепаха, которую хозяева не смогли больше содержать.

Как появилась идея

Животных стало так много, что семья задумалась о мини-зоопарке. Идея воплотилась: Сайдановы временно проживают на территории детского лофта, а собственники выделили им отдельное помещение для контактного зоопарка. Теперь к этому добавилась и гостиница для экзотов на время чужих отпусков.

Ольга уверена: спрос на квалифицированных «нянь» для необычных питомцев в Подмосковье растет. И ее проект пришелся как раз ко времени.