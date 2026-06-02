«Поднял и бросил об пол»: в Ельце пьяный сожитель матери сломал череп девочке и сбежал

Пьяный сожитель матери в Ельце не справился с эмоциями. Он поднял пятилетнюю девочку на высоту своего роста и со всей силы бросил ее об пол. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Мужчина сбежал, но его задержали. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия случилась 31 мая. Сожитель матери, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с пятилетней падчерицей. В какой-то момент он поднял ребенка и швырнул на пол с высоты собственного роста. Девочка ударилась головой. Мужчина не вызвал скорую — он просто ушел. Мать нашла дочь, когда вернулась домой. Она немедленно обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у малышки перелом черепа.

Полиция оперативно задержала злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

Ранее мать получила 17 лет колонии за убийство собственной дочери.