Слон-убийца в Керале: 62-летний фермер вышел с фонарем отпугнуть животное и был затоптан насмерть у собственного дома

62-летний фермер из индийского штата Керала услышал шум за окном, схватил фонарь и вышел во двор — прогнать слона, который воровал кокосы с его пальмы. Животное набросилось на мужчину и затоптало его до смерти. Это третье нападение гиганта за неделю. Местные протестуют, власти бездействуют. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия случилась около 2:45 ночи. 62-летний Моханан проснулся от рева и треска. Слон ломал его кокосовую пальму, вырвав дерево с корнем. Фермер взял фонарь и вышел, надеясь отпугнуть зверя. Не успел сделать и шага — разъяренное животное бросилось на него. Моханан пытался убежать, но слон настиг и затоптал насмерть. Соседи вызвали полицию, но было поздно.

Выяснилось, что этот слон уже неделю терроризирует округу. На прошлой неделе он напал на двоих мужчин на мотоцикле — те чудом выжили. После того случая жители устроили протест, требуя отловить гиганта. Власти пообещали принять меры, но ничего не сделали. В результате слон убил еще одного человека.

