Даже если ваша ДНК предрасположена к сердечным болезням, это не приговор. Ученые проанализировали данные более 15 тысяч человек и выяснили: регулярные тренировки могут нейтрализовать плохую наследственность. Риск сердечного приступа и сердечной недостаточности у генетически «невезучих» сравнялся с показателями здоровых — при условии, что они двигаются достаточно. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследователи изучили генетические варианты, повышающие риск кардиомиопатии (ослабление сердечной мышцы), у 831 участника. Уровень физической активности фиксировали носимые устройства — это точнее, чем опросники.

Те, у кого был наследственный риск, но кто двигался меньше нормы (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю), чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми осложнениями. А вот те, кто укладывался в норму активности, имели риск такой же, как люди без генетической «бомбы».

Авторы работы подчеркивают: наследственность — не приговор. Регулярные тренировки могут защитить сердце даже в тех случаях, когда в семье были случаи наследственных заболеваний сердечной мышцы. Это простой, доступный и эффективный способ не дать генам взять верх.

