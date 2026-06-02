Путин попробовал хлеб по рецепту Великой Отечественной: Лукашенко привез в Москву выпечку из Сталинграда и Ленинграда

Президент России Владимир Путин не только поздравлял ветеранов 9 мая, но и провел необычный кулинарный эксперимент. Глава государства попробовал хлеб, выпеченный по рецептам времен Великой Отечественной войны. Эту историческую выпечку привез в Москву Александр Лукашенко. Путин признался, что ему было любопытно узнать вкус того самого хлеба. Об этом сообщает Lenta.ru.

В беседе с журналистами российский лидер поделился деталями недавней встречи. Белорусский коллега приехал на праздничные мероприятия не с пустыми руками. Лукашенко привез с собой хлеб, испеченный по технологиям военного времени.

По словам Путина, это была выпечка, которую пекли в блокадном Ленинграде, сражавшемся Сталинграде и других городах Советского Союза. Президент отметил, что ему было интересно попробовать этот символичный продукт, пропитанный духом истории.

Речь идет не о парадном каравае, а о настоящем блокадном хлебе — том самом, который спасал жизни в осажденных городах. Рецепты тех лет отличаются минимальным набором ингредиентов: ржаная мука, отруби, иногда добавки из жмыха или целлюлозы. Вкус, конечно, непривычный для современного человека. Но это живая память.

Ранее Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей основой российского общества.