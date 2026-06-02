«Препараты не для стройных»: почему Ирине Горбачевой не надо было худеть на уколах

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, что похудела на 13 килограммов с помощью спорта, режима сна и отечественного препарата «Седжаро», используемого для лечения диабета второго типа и ожирения. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила, что при росте 184 см и нормальном весе, по ее оценке, актрисе было бы достаточно просто упорядочить питание после консультации с врачом, а лекарства, которые продаются по рецепту и требуют врачебного контроля, не предназначены для людей с индексом массы тела менее 30.

Препараты работают, но не для всех

Маргарита Королева признала, что лекарственные препараты для похудения, появившиеся на рынке, действительно эффективны. Однако она подчеркнула: эти препараты не исследовались для людей с индексом массы тела менее 30. Поэтому они должны продаваться исключительно по рецепту. Как заявила актриса Горбачева, препараты она принимала по назначению врача.

«Если у человека возникнут осложнения, ответственность будет нести врач, вплоть до уголовной при печальном случае. Это серьезные препараты, которые комплексно воздействуют на организм, и не всем они показаны», — пояснила Королева.

Горбачевой хватило бы правильного питания

Комментируя случай Ирины Горбачевой, диетолог отметила, что при росте 184 см и стройной фигуре актрисе, скорее всего, не нужны были лекарства.

«Если есть существенный избыток веса, глутиды показаны. Но при таком росте и нормальном весе, я думаю, что просто упорядочить питание самостоятельно после консультации с доктором было бы вполне достаточно для того, чтобы сохранить красивую, стройную фигуру», — резюмировала Маргарита Королева.

После отмены возможен откат

Диетолог предупредила, что результат, достигнутый на фоне приема препаратов, может оказаться недолговечным.

«Если результат формировался на фоне недостатка питания или его отсутствия, то после окончания приема не заставит себя ждать откат назад — возврат к избытку веса», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что пациенты с ожирением должны находиться под наблюдением врача, который разработает индивидуальную программу похудения.

