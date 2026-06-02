В Пушкино отремонтировали народную дорогу в микрорайоне Заветы Ильича

В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино привели в порядок дорогу длиной 200 метров — от Старого Ярославского шоссе до улицы Степана Разина. Грунтовка, которой пользуются и автомобилисты, и пешеходы, получила свежую отсыпку и выравнивание. Инициатором выступила местная жительница Алена Гусева.

Уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова вместе с коллегами из МКУ «Пушгорхоз» лично выехала на проверку небольшого, но оживленного дорожного участка. Асфальта здесь никогда не было, дорогу периодически подсыпали — весной после таяния снега и осенью после дождей. Но трафик на этом направлении всегда активный. Автомобилисты экономят время, а пешеходы идут напрямую к физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном.

Инициатива привести грунтовку в порядок принадлежит жительнице Алене Гусевой. Еще весной на выездном приеме администрации она попросила подсыпать и разровнять дорогу, а заодно устранить ямы на асфальтированном участке ближе к многоквартирным домам на улице Степана Разина. Просьбу услышали. На сегодня ямочный ремонт на подъезде к жилым домам уже выполнен, а на грунтовке идет отсыпка и выравнивание. За процессом женщина наблюдала лично.

Пока техника работала, Ушакова и активистка обсудили другие вопросы. Например, Алена обратила внимание на нехватку детского сада в шаговой доступности. Садики в Заветах Ильича есть, но расположены в другой части микрорайона. Чтобы туда добраться, родителям с детьми нужно пройти значительное расстояние и воспользоваться подземным переходом, который в непогоду иногда подтапливается. Преодолеть его с коляской или маленькими детьми достаточно сложно. Население микрорайона тем временем растет — здесь построили несколько высотных многоквартирных домов, плюс частный сектор.

Предложение взяли на заметку. Нина Ушакова пообещала искать решение вместе с жителями и обязательно дать Алене обратную связь.