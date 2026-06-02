Лысеют сразу после школы: трихолог Косинская объяснила, почему у россиян 18-23 лет волосы редеют на 20% чаще

За последние два года число жалоб на потерю волос среди россиян 18–23 лет выросло на 20%. Врач Татьяна Косинская объяснила: главные виновники — наследственность и хронический стресс, который сопровождает ЕГЭ, поступление и первые годы взрослой жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дерматовенеролог и трихолог Татьяна Косинская отметила, что андрогенная алопеция (облысение по мужскому типу) стремительно молодеет. Если раньше пациенты приходили после 40, то сегодня все чаще — 18–23-летние. У парней редеют лобно-височные зоны и макушка. У девушек расширяется пробор, уменьшается объем, начинает просвечивать кожа головы.

Косинская подчеркнула: ключевой фактор — наследственность. Но триггером выступает хронический стресс: тревога, недосып, эмоциональные и учебные перегрузки. Полностью остановить процесс выпадения, увы, нельзя, но вовремя начатое лечение способно замедлить его и сохранить густоту.

Рынок уже отреагировал. По данным аналитиков, за последний год спрос на средства против выпадения волос (шампуни, сыворотки) вырос примерно на 50%. Российские школьники и студенты массово скупают косметику, пытаясь спасти прическу. Однако врач советует не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту, чтобы подобрать терапию с учетом индивидуальных причин.

