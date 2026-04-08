Без очередей и бумаг: музеи Ступина переходят на мгновенный вход благодаря MAX

В двух учреждениях культуры Ступина — историко-краеведческом музее и галерее «Ника» — заработала система цифровой идентификации. Как пояснил REGIONS , теперь посетителям больше не нужно заполнять бумажные бланки и тратить время на подтверждение документов вручную.

Сервис называется «Цифровой ID». Чтобы попасть в музей или галерею, достаточно предъявить на экране смартфона QR-код, сгенерированный в профиле мессенджера MAX и подтвержденный через портал Госуслуг. Система ускоряет запись и вход, а там, где это возможно, учреждения уже отказались от бумажного документооборота.

Процесс выглядит так: сотрудник музея считывает код с телефона посетителя, после чего система мгновенно подтверждает личность и право на получение услуги. При этом персональные данные остаются под защитой государства.

Особенно удобной новая технология оказалась для льготных категорий. С помощью цифрового ID можно подтвердить статус многодетной семьи или студента при покупке билетов. Бумажные справки больше не нужны.

«Достаточно показать QR-код, подтвержденный биометрией, и система сама определит право на льготу», — объяснила ученый секретарь музея Юлия Леснова.

Создать идентификатор могут россияне старше 18 лет. Для этого в профиле мессенджера «MAX» нужно нажать на иконку «Цифровой ID», дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, перейти в приложение «Госуслуги», разрешить обработку данных и сделать селфи. При использовании код обновляется каждые 30 секунд. Экран смартфона защищен от скриншотов и трансляций — это исключает подделку или кражу данных. На данный момент с помощью системы можно подтвердить возраст, статус многодетного родителя или право на льготу студента.

