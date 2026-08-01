Без штрафов и ограничений: правительство изменило правила оплаты коммуналки в новых регионах
МК: в Херсонской области запретили отключать коммунальные услуги за долги по ЖКХ
Правительство РФ утвердило особый порядок применения жилищного законодательства для новых субъектов. Согласно постановлению от 24 июля 2026 года № 931, в Херсонской области временно запретили приостанавливать предоставление коммунальных услуг за долги. Об этом пишет МК в Херсонской области.
Подробности постановления и порядок применения
- Основные меры поддержки: ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям запрещено отключать или ограничивать подачу электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, а также отопления из-за неоплаты.
- Отмена штрафных санкций: жителей полностью освободили от начисления пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт.
- Обязанность оплаты: введение моратория не отменяет сам факт задолженности — обязанность оплачивать фактически потребленные ресурсы сохраняется.
- Территория действия: новые нормы вступили в силу 27 июля 2026 года и, помимо Херсонской области, распространяются на ДНР, ЛНР и Запорожскую область.
- Срок действия: мораторий будет действовать до момента отмены военного положения и иных специальных правовых режимов на территории этих регионов.