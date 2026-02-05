«Цирк с конями»: в Юрге очередная авария на тепловых сетях оставила без тепла 872 ребенка

В среду, 4 февраля, на территории Юргинского городского округа произошла очередная авария на тепловых сетях, что стало причиной для обсуждения в Сети, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в ночь на 12 декабря на Юргинской ТЭЦ произошел технический сбой. В домах жителей кузбасского округа стало холодно. В январе ситуация повторилась — авария снова стала причиной отключения тепла. Уголь, хранившейся в бункерах, смерзся из-за аномальных морозов.

По данным издания, в связи с утечкой тепло перестало поступать в 24 многоквартирных дома. 2784 жителей, среди которых 872 несовершеннолетних, оказались без отопления. Глава города проинформировал, что на устранение аварии специалистам понадобилось три часа. Во время ремонтных работ за ситуацией следили представители Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и МЧС.

«При необходимости в Юргу будет направлен аварийно-восстановительный отряд из города Кемерово, который в настоящее время приведен в режим повышенной готовности», — оповестил жителей глава.

По данным издания, в ночь на 5 февраля авария была устранена. Тепло вернули в оставшиеся дома . Однако в Сети стали появляться сообщения, что в некоторых квартирах проблема по-прежнему не решена. Некоторые пользовали отметили, что за зиму 2025-2026 года в городе не первый раз происходят аварии.

«Уже не в первый раз "сквозит"; «Фрики повылазили!»; «Цирк с конями — реагируют на проблему в соцсетях», — жители оставили комментарии в соцсетях.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва ржавого трубопровода без отопления остались 5 тысяч жителей города Касли.