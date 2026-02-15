Без виз и стыковок: курорт с мальдивским песком стал ближе на 6 часов и бюджетнее

Для российских путешественников открылось новое направление пляжного отдыха. Национальный перевозчик Омана запустил прямое авиасообщение между Москвой и курортом Салала. Стартовый рейс отправился из аэропорта Шереметьево, положив начало регулярным туристическим поездкам, пишет Царьград .

Салала позиционируется как свежая альтернатива привычным Анталье и Дубаю. Ключевыми преимуществами направления называют уникальные природные ландшафты и приятный климат. Время в пути составляет 6,5 часов, что позволяет избежать утомительных стыковок в столице или Катаре. Стоимость перелета начинается от 25 тысяч рублей за билет туда и обратно.

Для граждан России действует облегченный визовый режим. При планировании поездки сроком до 14 дней оформлять визу не нужно. Туристам достаточно иметь при себе стандартный пакет документов: обратный билет, подтверждение бронирования отеля и полис медицинского страхования.

Курорт привлекателен в любое время года. В зимний период, с октября по апрель, здесь стоит мягкая погода с температурой воздуха 25–30 градусов тепла. Море в это время спокойное, а песок на пляжах Аль-Мугсейл и Аль-Хаффа по качеству сравнивают с мальдивским.

С приходом лета наступает сезон Хариф, уникальный для Аравийского полуострова. Муссонные дожди преображают засушливую местность: пустыня покрывается растительностью, а в горах появляются водопады, окутанные туманом.

Помимо пляжного отдыха, туристам будет интересна культурная программа. Археологические памятники Хор-Рори и Аль-Балид внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На восточном рынке можно приобрести знаменитый оманский ладан, который высоко ценится ценителями. Для любителей активного досуга доступны сафари по пустыне.

