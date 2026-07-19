Без визитов в кабинеты и очередей: Соцфонд готовит автоматический сюрприз для пенсионеров

Автоматическая корректировка выплат

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) осуществит ежегодный плановый перерасчет страховых пенсий по старости для граждан, которые совмещают заслуженный отдых с трудовой деятельностью. О предстоящих изменениях сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Процедура будет полностью автоматизирована, поэтому пожилым людям не придется лично посещать территориальные отделения фонда или подавать какие-либо письменные заявления.

Основания для начисления и условия

Размер прибавки к пенсии будет определяться исходя из суммы страховых взносов, которые работодатели перечислили за своих сотрудников в течение 2025 года. Процесс корректировки базируется на официальных данных о трудовом стаже и пенсионных баллах, поступающих в ведомство из обязательной отчетности предприятий. При этом текущий статус занятости гражданина в 2026 году не имеет значения: прибавку получат как те, кто продолжает трудиться сейчас, так и те, кто уволился к настоящему моменту, при условии наличия взносов за прошлый отчетный период.