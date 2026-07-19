«Спорт в каждый двор»: в Подольске продолжаются бесплатные игры для детей

В Подольске продолжается летний проект «Спорт в каждый двор», организованный в рамках федеральной программы «Прорыв к здоровью». Каждые выходные дворы округа становятся площадками для классических игр и эстафет, где дети под руководством инструкторов осваивают «Классики», «Резиночки», «Вышибалы» и «Пятнашки». Участие бесплатное и доступно для всех желающих.

Проект нацелен на популяризацию активного образа жизни и возрождение забытых дворовых забав. Под присмотром опытных наставников ребята развивают ловкость, координацию и учатся работать в команде. Минувшие выходные не стали исключением: 18 июля игры прошли во дворе на улице Садовой в микрорайоне Красная Горка, а 19 июля эстафеты приняла площадка на Большой Серпуховской.

Организаторы обещают, что спортивные встречи продлятся все лето — по субботам и воскресеньям запланировано до восьми мероприятий в месяц. Каждый участник получает памятный сувенир, а самых активных ждут специальные призы. Присоединиться к играм приглашают всех в следующие выходные.