Жара, грозы и ветер: погодные риски сохранятся в Московском регионе 20 июля

В Москве до вечера 20 июля действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары — столбики термометров поднимутся до 30 градусов. В то же время в Подмосковье объявлен «желтый» код из-за возможных гроз и порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр.

Прогностическая карта Гидрометцентра указывает на серьезный температурный фон в столице: жара сохранится до конца дня. На Московскую область в понедельник и вторник распространяется «желтый» уровень опасности — в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра.

Как ранее уточнил начальник отдела краткосрочных прогнозов Александр Голубев, новая неделя начнется с высоких температур, однако уже во вторник возможны дожди. Синоптики также обращают внимание на резкие суточные перепады — главный специалист «Фобоса» Михаил Леус сравнил предстоящую погоду с климатом Восточной Сибири, где дневной зной сменяется заметным ночным похолоданием.