Три часа борьбы: матч по американскому футболу прошел в подольском спорткомплексе «Труд»

На запасном поле спорткомплекса «Труд» в Подольске прошел матч Чемпионата России по американскому футболу. Местный «Витязь» принимал команду «Московские Драконы» в формате 11 на 11 среди спортсменов старше 18 лет. Игра длилась около трех часов и собрала зрителей, наблюдавших за тактическим противостоянием до финального свистка.

Встреча проходила по классическим правилам: четыре четверти по 15 игровых минут. Как пояснила президент «Витязя» Наталья Казакова, ключевая задача защиты — не допустить соперника в зачетную зону и не дать набрать 10 ярдов за четыре попытки. В случае успеха нападение хозяев получает шанс продвинуться в обратную сторону и завершить атаку тачдауном.

Особенность игры — живое время: на последних двух минутах после второй четверти оно не останавливается даже при вылете мяча в аут. Американский футбол в исполнении команд показал, что этот вид спорта требует не только физической мощи, но и холодного тактического расчета, что держало болельщиков в напряжении до самого конца.