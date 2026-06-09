Без вкуса и за 1300 рублей: когда в Подмосковье подешевеет клубника и черешня

В начале июня прилавки Подмосковья пестрят клубникой и черешней, но ценники на них заставляют покупателей хвататься за сердце. Килограмм сладкой ягоды доходит до 1000 рублей и выше. Экономист, кандидат наук Инна Литвиненко в интервью REGIONS объяснила, почему пока на рынке правят бал Узбекистан и Турция, при чем здесь бензин и когда наконец подешевеет долгожданная кубанская клубника.

Лето только началось, а кошелек уже плачет. Мониторинг, проведенный REGIONS в сетевых магазинах и на рынках Московской области, показал: клубника стоит от 800 до 1000 рублей за килограмм, черешня — примерно 900-1000 рублей. В ларьках мелкая черешна продается за 700 рублей, крупная и сладкая — за 950. Немного дешевле обстоят дела с клубникой на стихийных рынках: там ценник снизился до 500-600 рублей. Абсолютный антирекорд — доставка ягод на дом. Там килограмм клубники может стоить 1300 рублей.

Почему так дорого

Экономист Инна Литвиненко назвала несколько причин ягодного коллапса. Во-первых, сезон только начался, и предложение пока сильно отстает от спроса. Люди соскучились по свежим витаминам за зиму и готовы платить.

Во-вторых, на прилавках сейчас в основном продукция не из соседней Рязани, а из-за рубежа. Основные поставщики ранней ягоды — Узбекистан и Турция. Это надежные партнеры, но логистика бьет по карману. Из-за проблем с логистикой, расчетами и роста цен на бензин конечная цена для потребителя получается очень высокой, пояснила эксперт.

В-третьих, даже та клубника и черешня, которую продавцы гордо называют «краснодарской» или «кубанской», на самом деле пока тепличная. А выращивание под пленкой или стеклом всегда дороже, чем в открытом грунте. Солнце и земля бесплатны, а теплицы требуют вложений.

Когда ждать снижения

Терпеливым покупателям эксперт советует потерпеть еще немного. Резкое снижение цен начнется не раньше конца июня — начала июля. Именно тогда в Московскую область большими партиями начнет поступать ягода из Краснодарского края, выращенная уже не в теплицах, а под открытым небом.

«Снижения цен стоит ждать не раньше конца июня — начала июля, когда в большом, качественном объеме поступит урожай черешни и клубники из Краснодарского края, выращенный в открытом грунте», — резюмировала экономист.

Тем временем в Подмосковье уже стартует сезон сбора местной клубники, малины и голубики. Фермерские хозяйства традиционно набирают сборщиков, предлагая до 100 рублей за килограмм. Опытные работники за месяц могут заработать до 85 тысяч рублей. Так что тем, кто не хочет платить 1000 рублей за кг, можно не только ждать, но и взять в руки ведро — и отправиться на грядку самостоятельно.