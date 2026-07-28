По словам главы города, власти начали размещать информационные таблички, которые помогают горожанам ориентироваться в случае чрезвычайных ситуаций. Однако не все жители с пониманием относятся к этим знакам — их начали срывать.

Фролов призвал горожан отнестись к этой проблеме серьезнее. Он подчеркнул, что таблички устанавливаются для безопасности людей. Их уничтожение может привести к тому, что в экстренной ситуации кто-то не сможет вовремя найти убежище. Глава города также попросил жителей быть ответственнее и не допускать подобных действий. На данный момент неизвестно, будут ли введены дополнительные меры для защиты информационных табличек, но власти явно рассчитывают на сознательность горожан.

Глава Топок после жалоб на срыв информационных табличек вновь опубликовал карту укрытий в городе. По его данным, власти продолжают размещать аптечки и обновлять таблички с указанием мест убежищ.

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