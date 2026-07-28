Жестокая расправа в Польше: избитая во Вроцлаве украинка призвала соотечественников меньше говорить на родном языке

Во Вроцлаве трое местных жителей напали на пару, услышав в магазине украинскую речь. В результате инцидента мужчина и женщина получили тяжелые травмы — у обоих врачи подозревают сотрясение мозга, пострадавшей девушке потребовалось наложение швов на шею. В эфире телеканала TVN одна из пострадавших прокомментировала инцидент, передает Лента.ру.

После случившегося пострадавшая по имени Анастасия записала видеообращение к соотечественникам, находящимся за рубежом. Она призвала их реже разговаривать на родном языке в общественных местах ради собственной безопасности. Свое заявление в эфире телеканала TVN девушка сделала на польском языке, не уточнив, какой именно язык считает родным.

Рост преступности в отношении иностранцев

Инцидент произошел на фоне ухудшения статистики правонарушений в стране. По данным издания Gazeta Wyborcza от 17 июля, за первое полугодие число преступлений против украинцев в Польше выросло на треть.