Сокровища Адриатики: у берегов Хорватии подняли перстень византийского императора

Археологи Хорватского института охраны памятников завершили исследование затонувшего византийского судна, обнаруженного у острова Млет в Адриатическом море. На борту нашли свыше 600 граммов золотых изделий — это самый крупный массив золота, когда-либо поднятый с кораблекрушения византийской эпохи в Средиземноморье.

Как сообщает Reuters, среди ключевых находок:

Золотой перстень-печатка: содержит портрет императора династии Ираклия; подобные печати использовались исключительно высшей знатью и высшими чиновниками империи.

Парадные пояса: четыре комплекта золотых поясных наборов, включая пряжки и наконечники, инкрустированные драгоценными камнями — изумрудами, рубинами и жемчугом.

Императорские монеты: чеканка времен четырех правителей Ираклийской династии помогла точнее датировать крушение концом VII — началом VIII века.

Историческое значение и детали плавания

Исследователи во главе с Игорем Михолеком и Павле Дугоньевичем пришли к выводу, что судно выполняло дипломатическую или специальную государственную миссию. По версии ученых, на борту находился высокопоставленный византийский сановник или военачальник со своей свитой.

Помимо драгоценностей, со дна подняли коммерческий груз: около 100 амфор, торговые весы, керамическую посуду и костяные жетоны. Судно затонуло неподалеку от бухты Полаче, которая славилась своим древним дворцовым комплексом и часто служила укрытием от штормов в Адриатике.