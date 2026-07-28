Прыщи, грибок и дерматит: когда летний гардероб становится опасен для кожи

Зуд, болезненные прыщи и грибковая инфекция летом могут появиться не только из-за жары. Иногда сильнее солнца коже вредит неправильно подобранная одежда — тесная, плохо пропускающая воздух или долго остающаяся влажной. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Русак.

По словам врача, материалы с низкой воздухопроницаемостью мешают поту испаряться. Под тканью повышаются температура и влажность, а постоянное трение повреждает защитный слой кожи. В результате возникают потница, раздражение и контактный дерматит, могут обостриться хронические заболевания.

«Особенно чувствительны люди с атопическим дерматитом и аллергическими заболеваниями кожи. В жару важны не только состав материала, но и свободный крой, качество пошива и индивидуальная реакция организма», — объяснила Русак.

Тесные джинсы, легинсы и синтетические топы создают своеобразный парниковый эффект. Пот смешивается с кожным салом, поры закупориваются, а бактерии получают благоприятную среду для размножения. Чаще всего высыпания и фолликулит появляются на спине, груди, плечах, ягодицах, внутренней поверхности бедер и в паховых складках, указала дерматолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Опасность может скрываться и в яркой ткани. Реакцию способны вызвать красители, пропитки и формальдегидные смолы, использованные при производстве. На коже появляются зуд, жжение, покраснение, мелкая сыпь или шелушение. Если симптомы исчезают после смены одежды и возвращаются при повторном контакте, стоит обратиться к дерматологу. Отдельная летняя ошибка — часами ходить в мокром купальнике или футболке после купания.

«Длительное пребывание во влажной одежде размягчает верхний слой кожи и ослабляет его защиту. В теплой и сырой среде быстрее размножаются бактерии и грибки, поэтому повышается риск фолликулита, опрелостей и поверхностных инфекций», — предупредила врач.

После пляжа или тренировки Русак советует как можно быстрее принять душ, высушить тело и переодеться. Особенно важно соблюдать это правило людям с сахарным диабетом, лишним весом и ослабленным иммунитетом.

Для жары лучше выбирать свободные вещи из хлопка, льна, натурального шелка или качественной вискозы. Однако полностью оголяться тоже не стоит: открытая кожа сильнее страдает от ультрафиолета, пыли, насекомых и растений.

«Наиболее рациональный вариант — легкая свободная одежда светлых оттенков из воздухопроницаемой ткани, головной убор и солнцезащитное средство на открытых участках», — заключила Русак.

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