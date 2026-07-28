Граница жизни и смерти: священник раскрыл редкий случай для крещения мирянином

В Русской православной церкви разъяснили порядок совершения таинства крещения в экстренных ситуациях. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов отметил, что если ребенок находится в больнице, родился тяжелобольным или недоношенным, и существует реальная угроза его жизни, совершить крещение может мирянин. Это допустимо исключительно при отсутствии возможности оперативно вызвать священнослужителя.

Завершение обряда и ограничения

При отсутствии смертельной опасности ребенка крестят священники — в храмах или непосредственно в медучреждениях, за большинством из которых закреплены домовые церкви. В случае если младенец или взрослый, крещенный мирянином в критический момент, выживает, священнослужитель впоследствии совершает остальные необходимые молитвы и таинство миропомазания. Протоиерей подчеркнул, что совершать крещение самостоятельно из-за обычной болезни, лени или нежелания идти в церковь категорически запрещено.