Рейтинг регионов по доходам: какая подработка в Подмосковье приносит сотни тысяч

Подмосковье возглавило рейтинг регионов России по уровню вознаграждения за подработку в первом полугодии 2026 года. По данным экспертов сервиса «Авито Подработка», среднее предлагаемое вознаграждение за временную занятость в Московской области составило ₽49,5 тыс. в месяц, пишет REGIONS.

Топ-5 регионов по уровню оплаты подработки

Аналитики выделили пять субъектов РФ с самыми высокими предлагаемыми доходами для временного персонала:

Московская область: средний доход — ₽49,5 тыс. в месяц. Самый высокий прирост показала профессия повара (количество вакансий выросло на 19%), где среднее вознаграждение достигло ₽63,6 тыс. в месяц (около ₽763,4 тыс. в год).

Тюменская область: средний доход — ₽48,2 тыс. в месяц. Высокий спрос зафиксирован на работников торгового зала (+29% вакансий), средняя плата составляет ₽26,8 тыс. в месяц.

Республика Мордовия: средний доход — ₽47,3 тыс. в месяц. Наибольшая динамика наблюдается среди водителей-экспедиторов (+25% вакансий), предлагаемое вознаграждение — ₽76,1 тыс. в месяц.

Свердловская область: средний доход — ₽47 тыс. в месяц. Лидерами по росту вакансий стали комплектовщики (+59%), заработок которых в среднем составляет ₽33,8 тыс. в месяц.

Красноярский край: средний доход — ₽45,9 тыс. в месяц. Спрос на поваров вырос на 68%, а средняя ставка достигла ₽46,9 тыс. в месяц.

Причины роста спроса и ставок

Лидерство регионов объясняется высокой концентрацией логистических, промышленных и сервисных предприятий. В пиковые периоды нагрузки компании вынуждены предлагать более конкурентные ставки для привлечения временных исполнителей.

В целом по России за первое полугодие 2026 года спрос на линейных и рабочих специалистов увеличился на 82%. Согласно опросу сервиса, 23% россиян уже совмещают подработку с основной работой.