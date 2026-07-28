Пляжи без переполненных отелей: 5 стран бросают вызов курортам Турции
АТОР: названы 5 стран способных заменить туристам отдых в Турции
В 2026 году Турция рискует потерять часть туристического потока из России. Несмотря на то что турецкие курорты остаются в числе фаворитов, путешественники все чаще выбирают страны с доступным проживанием, развитой инфраструктурой и менее загруженными пляжами, пишет АТОР.
Среди ключевых азиатских направлений, оттягивающих спрос:
- Вьетнам: рост популярности обусловлен расширением полетной программы; основные локации — Нячанг, Фукуок и Дананг.
- Китай (остров Хайнань): привлекает современными отелями, благоустроенной береговой линией и термальными источниками.
- Малайзия: позволяет совместить пляжи Лангкави и Борнео с экскурсионными прогулками по Куала-Лумпуру.
- Шри-Ланка: рассматривается АТОР как альтернатива формату «все включено» за счет серфинга, сафари и экскурсий к храмам и чайным плантациям.