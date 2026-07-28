Ловушка банкоматов: почему за переводы по номеру карты берут скрытую комиссию

Единые правила беспошлинных переводов действуют только в Системе быстрых платежей, тогда как для банкоматов и переводов по реквизитам тарифы устанавливают сами банки. Юрист Давид Адамс объяснил Прайм особенности лимитов СБП и дал рекомендации, как избежать лишних комиссий.

Лимиты СБП и комиссии банков

Размер суммы для бесплатного перевода зависит от используемого канала и получателя. Единственные универсальные для всех банков лимиты действуют в Системе быстрых платежей:

При переводах между собственными счетами в разных банках через СБП порог без комиссии составляет до 30 млн рублей в месяц. При превышении лимита комиссия может составить до 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс рублей за одну операцию.

При переводах другим людям через СБП бесплатный лимит составляет 100 тыс рублей в месяц. Сверх этого порога берется комиссия до 0,5%, но не более 1,5 тыс рублей за перевод.

Максимальная сумма одной операции в СБП ограничена 1 млн рублей, за исключением переводов между своими счетами.

Индивидуальные тарифы и рекомендации юриста

Для всех остальных способов отправки средств (через банкоматы, по номеру карты или банковским реквизитам счета) единых ограничений не существует. Каждая кредитная организация определяет их самостоятельно в тарифах конкретной карты.

Перед проведением транзакции юрист советует: