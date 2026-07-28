Риск остаться без пенсии: как вовремя обнаружить ошибки в учете Социального фонда
Ошибки и сбои в учете данных Социального фонда и налоговой службы могут привести к потере пенсионного стажа и коэффициентов. Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, как гражданам самостоятельно контролировать отчисления и исправлять неточности, пишет ТАСС.
Способы проверки и действия при обнаружении ошибок
Чтобы избежать «дыр» в стаже, депутатом предложены следующие шаги:
- Контроль электронной трудовой книжки: проверять данные через 5–10 рабочих дней после приема на работу или увольнения.
- Ежегодная сверка: заказывать выписку из лицевого счета в марте, когда внесены итоги за прошлый год, и проверять даты, заработок, взносы и специальные условия труда.
- Признаки нелегального оформления: отсутствующие за несколько кварталов данные, отсутствие трудового договора, зарплата «в конверте» и отказ выдать расчетные листки.
- Исправление ошибок: направить письменное требование работодателю, после чего подать заявление на корректировку лицевого счета через «Госуслуги», СФР или МФЦ с приложением документов (договора, приказов, выписок).
- Сбор документов при увольнении: сохранять копии всех приказов, справок о заработке, уплаченных взносах и особых условиях труда.
- При ликвидации компании или отказе СФР: искать данные в архивах и у правопреемников; если фонд отказывается засчитывать подтвержденный период работы, обращаться в суд.