Ласковый убийца в маникюрном салоне: как не заразиться гепатитом С во время процедур

Чтобы избежать «дыр» в стаже, депутатом предложены следующие шаги:

Контроль электронной трудовой книжки: проверять данные через 5–10 рабочих дней после приема на работу или увольнения.

Ежегодная сверка: заказывать выписку из лицевого счета в марте, когда внесены итоги за прошлый год, и проверять даты, заработок, взносы и специальные условия труда.

Признаки нелегального оформления: отсутствующие за несколько кварталов данные, отсутствие трудового договора, зарплата «в конверте» и отказ выдать расчетные листки.

Исправление ошибок: направить письменное требование работодателю, после чего подать заявление на корректировку лицевого счета через «Госуслуги», СФР или МФЦ с приложением документов (договора, приказов, выписок).

Сбор документов при увольнении: сохранять копии всех приказов, справок о заработке, уплаченных взносах и особых условиях труда.