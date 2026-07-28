Три зрителя и разбитая дыня: блогер устроил безумный перформанс в центре города у перекрестка

В Кемерове стример устроил эпатажную выходку прямо в центре города. Молодой человек вышел на перекресток проспекта Советского и улицы Кирова, чтобы привлечь внимание к своему стриму, но аудитория оказалась скромной — за происходящим в интернете наблюдали всего три зрителя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, блогер не отчаивался. Он взял дыню и начал биться о нее лбом посреди проезжей части, пока плод не разлетелся по асфальту. Кадры этой сцены разлетелись по соцсетям.

По данным издания, после «выступления» мокрый от пота и дынной мякоти стример не растерялся и стал предлагать остатки разбитого плода прохожим. Группа парней, ставшая очевидцами шоу, с интересом наблюдала за происходящим и подначивала юношу надеть остатки дыни на голову, как шлем.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в Сети: одни смеются над абсурдностью ситуации. Другие пользователи недоумевают, ради чего стример решился на такой шаг. Сам блогер, судя по всему, своей цели не достиг — популярность к нему пришла разве что в виде мемов и обсуждений местных пабликов. Впрочем, для интернет-знаменитости это тоже результат.

Ранее сообщалось, что школьники из Балашихи устроили безумный квест ради шоу.