Спецоперация по-кузбасски: пристав притворился покупателем и задержал должника на продаже машины

Судебный пристав из Ленинска-Кузнецкого провернул настоящую спецоперацию, достойную голливудского боевика. Он наткнулся на объявление о продаже автомобиля, написал владельцу и притворился покупателем. Должник клюнул на приманку и лично приехал на встречу, где вместо сделки его ждали судебные приставы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как проинформировали в пресс-службе ГУФССП по Кузбассу, владелец черной иномарки задолжал собственному ребенку около ₽100 тыс. алиментов. Месяцами он скрывался от приставов: не брал трубку, игнорировал повестки и не выходил на связь. Когда мужчина решил продать единственную машину, чтобы обналичить последнее имущество, его план был раскрыт.

Пристав, распознав в продавце должника, организовал ловушку. Итог встречи для отца оказался плачевным: автомобиль арестовали, а владельцу выписали 40 часов обязательных работ и обязали еженедельно отмечаться в отделе. Вместо денег от продажи машины он получил лишь очередные ограничения и обязанности перед законом. Сотрудники ведомства напоминают: ответственность за долги по алиментам — одна из самых строгих, и уклоняться от нее становится все сложнее.

Ранее сообщалось, что собака сдала приставам должника по алиментам, затаившегося в диване.