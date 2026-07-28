В Одинцовском возвели новый дом в ЖК «Восточный»
Новостройку возвели в ЖК «Восточный» в Одинцовском
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В ЖК «Восточный» в Одинцовском округе построили новый дом общей площадью более 11,8 тыс. кв. м, ООО СЗ «Восточный6» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Новостройка рассчитана на 296 квартир евроформата, первые этажи отведены под коммерческие помещения — магазины, булочные, аптеки и кафе. Вблизи также находятся частный детский сад, Православная школа-гимназия. В рамках проекта ведется строительство собственной школы.
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