Погода играет в прятки: синоптики предупреждают о непредсказуемых дождях в Кузбассе

Синоптики предупредили о непогоде в Сибири — от аномальной жары до ливней с градом. Однако жителям Кемеровской области повезло больше: в регионе не ожидается ни экстремального зноя, ни разрушительных осадков, сообщил VSE42.RU .

В Кемеровском гидрометцентре сайту VSE42.Ru сообщили, что в ближайшие дни в Кузбассе сохранится комфортная погода. Там уточнили, что кратковременные дожди возможны, но они будут локальными и не связаны с фронтальными разделами. При этом специалисты не исключили, что местами осадки могут быть сильными.

«Наблюдаем малоградиентные поля, при которых дожди очень непредсказуемые», — сказали в учреждении.

В ведомстве также подчеркнули, что аномальной жары в регионе не ожидается. По их данным, ночью столбики термометров будут показывать +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Согласно прогнозу «Яндекс Погоды», в областном центре дожди начнутся после обеда и продлятся до ночи. Жителям и гостям города советуют не забывать зонты, но в целом погодные условия останутся благоприятными для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

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