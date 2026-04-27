«Бездумная кнопка “сделать за меня”». Рособрнадзор ужесточает подход к «домашке» из-за нейросетей
Рособрнадзор опроверг слухи об отмене домашних заданий в школах
Фото: [mediabankmo.ru / Дмитрий Алексеенко]
Рособрнадзор официально опроверг информацию о намерении полностью упразднить домашние задания.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет не об отмене, а о серьезной трансформации существующей системы, вызванной стремительным распространением технологий искусственного интеллекта. Главная задача — не допустить, чтобы нейросети обесценили учебный процесс.
В пресс-службе ведомства также прокомментировали текущую целесообразность самостоятельной работы учеников на дому. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев привел конкретные аргументы.
«Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье запустят пилотный проект по обучению школьников работе с ИИ.