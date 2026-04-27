«Бездумная кнопка “сделать за меня”». Рособрнадзор ужесточает подход к «домашке» из-за нейросетей

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не об отмене, а о серьезной трансформации существующей системы, вызванной стремительным распространением технологий искусственного интеллекта. Главная задача — не допустить, чтобы нейросети обесценили учебный процесс.

В пресс-службе ведомства также прокомментировали текущую целесообразность самостоятельной работы учеников на дому. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев привел конкретные аргументы.

«Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье запустят пилотный проект по обучению школьников работе с ИИ.