«Бездумное кривляние»: Милонов раскритиковал моду на вечеринки в честь пола будущего ребенка

Заместитель председателя комитета Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой в адрес гендер-пати — торжественных мероприятий, на которых родители и приглашенные узнают пол будущего ребенка.

Парламентарий охарактеризовал подобные события как «кривляние» и слепое подражание заокеанской моде. Политик убежден, что гражданам России не следует заимствовать чуждые культурные традиции. По словам Милонова, в русской культуре вопрос о раскрытии пола ребенка до родов всегда оставался на усмотрение семьи, при этом многие предпочитают сохранять интригу, сообщает ТАСС.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — заявил Миронов.

Сама традиция гендер-пати зародилась в Соединенных Штатах в начале двухтысячных годов. В ходе таких праздников будущие мама и папа, а также их гости узнают пол ребенка с помощью различных сюрпризов: особого дизайна торта с начинкой определенного цвета, взрывов конфетти, цветных дымовых шашек или иных элементов, которые заранее готовят посвященные в тайну организаторы, опираясь на данные медицинского обследования.

