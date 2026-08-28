Эксперт НИИ хлебопекарной промышленности Ольга Парахина сообщила Агентству городских новостей « Москва », что большинство покупателей безглютенового хлеба в России не имеют медицинских показаний и руководствуются модой на здоровый образ жизни. Рынок такой продукции растет на 8–10% в год, а в 2024 году число покупок увеличилось почти на 80% по сравнению с 2023-м.

Специалист отметила, что безглютеновый хлеб не стоит автоматически причислять к здоровому питанию. При его производстве используют крахмал и рисовую муку, а для улучшения вкуса и текстуры нередко добавляют сахар и жир. По ее словам, около 90% покупателей не имеют целиакии или аллергии на глютен. Почти треть женщин ошибочно полагают, будто врачи назначают такую диету для похудения.

Безглютеновая диета необходима только людям с целиакией, которой страдает 1–3% населения Земли, и для них это единственный способ лечения. Такие изделия стоят в два-четыре раза дороже традиционных из-за более дорогих ингредиентов.

29 августа отмечается Хлебный (Ореховый) спас: к концу августа завершалась жатва, пекли первый хлеб из муки нового урожая, а также поспевали лесные орехи.