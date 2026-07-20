«Беженцы» с рогами. Стадо из Норвегии ушло в Россию, но визы владельцам не дают
NRK: тридцать оленей перешли из Норвегии в Россию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Норвежская телерадиокомпания NRK сообщила, что несколько десятков оленей перешли границу с Россией, однако их владельцы лишены возможности забрать животных из-за отказа в визах.
По информации вещателя, порядка тридцати особей переместились с норвежской стороны в российское приграничье. Часть из них заметили на участке между пунктом пропуска Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.
Владелец стада Эгиль Каллиайнен пояснил, что животные, оказавшиеся за заграждением на территории РФ, фактически считаются утраченными. При этом он выразил надежду, что Осло сможет выстроить диалог с Москвой по данной проблеме. Вместе с тем Каллиайнен отметил, что норвежской стороне требуется ликвидировать повреждения в пограничном ограждении, чтобы снизить количество подобных инцидентов.
Ранее сообщалось о том, что олени начали умело воровать корм у зубров в подмосковном заповеднике.