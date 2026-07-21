Российский бизнес звезды «Холопа» Биковича завершил год с убытком в ₽500 тысяч

Кинокомпания ООО «Архангел студия», принадлежащая известному сербскому актеру Милошу Биковичу, завершила 2025 год с финансовыми потерями. Как сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, убыток студии составил ₽500 тысяч. Рейтинг компании настолько низок, что юридическое лицо признано «неплатежеспособным», и существует высокий риск его ликвидации.

Студия была создана в апреле 2024 года как российский аналог сербской компании «Archangel Digital Studio». За все время существования в производстве находился только один проект — экранизация повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Съемки фильма завершились в мае, однако в прокат картина выйдет лишь в 2027 году. Это значит, что компания больше двух лет существовала без единого релиза.

Бикович приобрел широкую известность в России в 2015 году после роли в фильме «Духless 2» с Данилой Козловским. В 2021 году актер получил российское гражданство. На его счету главные роли в таких популярных картинах, как «Холоп», «Лед», «Вызов» и «Красный шелк».

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