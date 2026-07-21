В Орехово-Зуеве мужчину приговорили к обязательным работам за уклонение от погашения кредиторской задолженности

Орехово-Зуевский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 41-летнего местного жителя по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июне 2023 года подсудимый заключил кредитный договор с банком, однако, не выплачивал долг. В марте 2024 года решением суда с него в пользу банка была взыскана задолженность в размере более 4,9 млн рублей. На основании исполнительного документа судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Несмотря на официальный заработок, который в отдельные периоды достигал 300 тыс. рублей, должник в период с октября 2025 года по март 2026 года не производил никаких выплат в счет погашения задолженности. В связи с этим ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов.

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