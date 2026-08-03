Безопасность превыше всего: в Омске экстренно отменили праздничный концерт на Соборной площади
Губернатор Хоценко сообщил об отмене массовых мероприятий в День города Омска
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене всех вечерних массовых мероприятий и концерта на Соборной площади в Омске из-за режима беспилотной опасности. Причиной ограничений стала работа сил ПВО, отражавших атаку дронов на регион, пишет ТАСС.
Контекст и отмененные празднества
- Праздничные даты: С 31 июля по 3 августа в регионе проходят совместные празднования Дня города Омска и Дня Омской области.
- Причина решения: Отмена вечерней концертной программы принята для обеспечения безопасности жителей и гостей города во время отражения атаки БПЛА подразделениями ПВО.
- Обстановка в регионе: Все экстренные и оперативные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.