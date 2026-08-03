Сирены и push-уведомления: в четырех субъектах РФ задействовали системы оповещения
В ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Курганской областях объявили опасность атаки БПЛА
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа со ссылкой на «Интерфакс» сообщили о введении режима опасности атаки БПЛА. Аналогичные меры безопасности и предупредительные сигналы были задействованы еще в трех соседних субъектах РФ: Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре), Тюменской и Курганской областях.
Инструкции для населения и меры предосторожности
- Зона действия сигнала: Опасность атаки беспилотников объявлена на территории ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Курганской областей.
- Рекомендации властей: Жителей просят сохранять спокойствие, по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и держаться подальше от остекленных конструкций.
- Оповещение: Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, а также push-уведомления в приложениях и публикации в официальных информационных каналах.
- Памятка при обнаружении БПЛА:
- Найти укрытие без окон и с капитальными стенами.
- Иметь при себе документы, запас воды, еды, аптечку и фонарик.
- Не подходить к упавшим объектам и обломкам.
- Избегать использования мобильной связи непосредственно во время пролета дрона.