Названы регионы России, где можно будет наблюдать солнечное затмение
«РГ»: полное солнечное затмение в России увидят только жители Таймыра
Полностью увидеть солнечное затмение 12 августа на территории России смогут только жители Таймыра. Об этом сообщила «Российской газете» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.
По ее словам, именно над Таймыром пройдет полная фаза астрономического явления. Продолжительность полного затмения составит около двух минут и 18 секунд, а наблюдать его можно будет ориентировочно после 20:00 по московскому времени.
В остальных регионах страны затмение будет частичным. Наиболее заметным оно окажется для жителей Калининградской области, где Луна закроет примерно 85% солнечного диска.
В Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Пскове спутник Земли перекроет около 80% поверхности Солнца, благодаря чему явление также будет хорошо заметно.
В столичном регионе эффект окажется значительно слабее. По расчетам специалиста, в Москве и Московской области Луна закроет около 8% солнечного диска. Наблюдать частичное затмение жители столицы смогут ориентировочно с 18:34 до 22:58 по московскому времени.
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