Названы регионы России, где можно будет наблюдать солнечное затмение

Полностью увидеть солнечное затмение 12 августа на территории России смогут только жители Таймыра. Об этом сообщила « Российской газете » эксперт Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, именно над Таймыром пройдет полная фаза астрономического явления. Продолжительность полного затмения составит около двух минут и 18 секунд, а наблюдать его можно будет ориентировочно после 20:00 по московскому времени.

В остальных регионах страны затмение будет частичным. Наиболее заметным оно окажется для жителей Калининградской области, где Луна закроет примерно 85% солнечного диска.

В Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Пскове спутник Земли перекроет около 80% поверхности Солнца, благодаря чему явление также будет хорошо заметно.

В столичном регионе эффект окажется значительно слабее. По расчетам специалиста, в Москве и Московской области Луна закроет около 8% солнечного диска. Наблюдать частичное затмение жители столицы смогут ориентировочно с 18:34 до 22:58 по московскому времени.

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