Удар в столб: на севере Москвы скорая помощь попала в жесткую аварию из-за подрезавшего авто
Газета.ру: на севере Москвы в ДТП со скорой помощью пострадали фельдшеры
На севере Москвы в районе Коптево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль протаранил дорожный столб на Большой Академической улице, в результате чего травмы получили фельдшеры бригада, пишет Газета.ру.
Обстоятельства ДТП и контекст происшествий с машинами скорой
- Причина аварии в Москве: По предварительным данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», скорую помощь мог подрезать попутный автомобиль, из-за чего водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
- Пострадавшие: В результате столкновения со столбом ранения получили находящиеся в салоне фельдшеры.
- Контекст (ДТП в Челябинской области): Ранее аналогичный резонансный инцидент со скорой произошел в Миассе. Там пьяный водитель Lada без прав разогнался до скорости около $180 \text{ км/ч}$ и врезался в спецавтомобиль. В том ДТП пострадали четыре человека, включая двух фельдшеров.