L’Equipe оценила игру Сафонова в матче с «Баварией»

Авторитетная французская газета L’Equipe выставила оценки игрокам ПСЖ по итогам ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра завершилась вничью со счетом 1:1, но ПСЖ вышел в финал благодаря домашней победе (5:4).

Российский голкипер Матвей Сафонов получил «семерку» по 10-балльной системе. Более высокой оценки, «восьмерки», удостоились только три игрока парижан — Хвича Кварацхелия, организовавший гол своей команды, Вильян Пачо и Уоррен Заир-Эмери.

Сафонов совершил пять сэйвов за игру и несколько раз прерывал атаки мюнхенцев игрой на выходах. Особенно эффектным получилось спасение в первом тайме после удара Джамала Мусиалы. Пробить российского голкипера «Баварии» удалось только в компенсированное время — очередной свой мяч забил Харри Кейн.

По Индексу ГОЛа Сафонов вошел в тройку лучших ПСЖ с оценкой 7,5. Выше него только Кварацхелия (8,8) и Нуну Мендеш (7,8).

В финале Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште ПСЖ сыграет с лондонским «Арсеналом».