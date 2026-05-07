«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» в седьмом матче полуфинала

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершилась невероятно драматичная полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Ярославцы вырвали победу в седьмом матче противостояния во втором овертайме — 4:3.

Седьмой матч

Решающий поединок начался обескураживающе для «Авангарда». Шайба неожиданно отскочила от борта к Никите Кирьянову, который уже на 25-й секунде расстрелял Никиту Серебрякова.

Омичи, впрочем, отнеслись к быстрому голу как к недоразумению и деловито забрали себе инициативу. На пятой минуте Александр Волков сравнял счет.

На пятой же минуте, но уже второго периода, Константин Окулов перехватил шайбу в средней зоне, переиграл Даниила Исаева и вывел «Авангард» вперед. Вскоре Джозеф Чеккони довел счет до 3:1. На последней минуте периода Максим Шалунов сократил. Как тут не вспомнить шестой матч, когда нападающий «Локомотива» сделал дубль на последней минуте основного времени.

В третьем периоде Егор Сурин сравнял счет. Одного овертайма для выявления победителя не хватило. Вплоть до 88-й минуты «Авангард» был активнее и острее. Только Эндрю Потуральски не один раз мог забросить решающую шайбу. Но «Локомотив» в очередной раз выстоял, а затем Максим Березкин убежал в контратаку и поставил победную точку.

«Авангард» сам виноват

В очередной раз можно раздать дифирамбы стойкости «Локомотива». Но «Авангард», который по ходу всей серии смотрелся интереснее в атаке, во многом сам виноват в своих бедах. Команда вела 3-1 в серии и 3:1 в седьмом матче, но не устояла.

Самым примечательным стал шестой матч серии. «Авангард» к последней минуте вел со счетом 2:0, но позволил Александру Радулову дважды выложить шайбу на крюк Максиму Шалунову. Временные отметки голов — 59:27 и 59:49.

В КХЛ три года назад ввели перекрестный плей-офф, когда, начиная со второго раунда, команды Западной и Восточной конференций играют друг против друга. Это было сделано, чтобы избежать набивших оскомину одних и тех же пар в плей-офф. Но не всегда срабатывает. «Локомотив» и «Авангард» играют друг с другом в третий раз подряд, в третий раз противостояние заканчивается со счетом 4-3, в третий раз в финал Кубка Гагарина выходит «Локомотив».

Слова тренеров

«Мы играли против лучшей команды лиги, которая строилась пять лет. Мы еще не там, почти наравне, но пока еще добрались до этого уровня. «Локомотив» — зрелый коллектив, мы стремимся к этому уровню. Я горжусь своими ребятами, многие играли с повреждениями. Они настоящие воины, выходили и бились с травмами, с которыми обычно не играют. Все матчи, в которых мы вели в две шайбы, проиграны по разным причинам. Мы играли против очень сильной команды», — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Отдельно канадский специалист отметил Александра Радулова, который в свои почти 40 лет остается в топовой форме. Также Ги Буше заявил о необходимости добиться большей глубины состава.

«Гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражаются, бьются друг за друга. Горжусь, что работаю с ними и получаю удовольствие от этого. Это команда-чемпион, у которой бесконечный характер, которая растит своих игроков, имеет огромные традиции, это команда-семья», — не сдерживал эмоции главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Короткая передышка

В финале «Локомотив» встретится с «Ак Барсом», который невероятно мощно проводит нынешний плей-офф. Казанцы отдыхают с 3 мая, но и ярославцев будет время восстановить силы.

Финальная серия стартует 11 мая. У «Локомотива» есть преимущество своей площадки, первые два матча пройдут в Ярославле.