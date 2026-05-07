Взорвал соцсети: житель Новокузнецка высмеял местную концертную афишу в ролике

Житель Новокузнецка прокомментировал местную концертную афишу и буквально взорвал социальные сети. Мужчина выложил короткий ролик, который за считанные часы набрал сотни тысяч просмотров. Количество лайков в настоящее время стремительно приближается к отметке в 16 тыс., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Автор видео взял афиши выступлений различных артистов и наложил на них аудиодорожку. Свою работу он сопроводил подписью, в которой заявил, что «нормальные» исполнители приезжают в Новокузнецк от силы один раз в год, а не радуют публику регулярными концертами. Ролик мгновенно завирусился. Автор предупредил, что у него нет цели кого-то обидеть.

По информации издания, в комментариях к посту началась дискуссия. Одни пользователи поддержали автора. Они заявили, что подобная ситуация с концертной афишей наблюдается повсеместно, не только в Новокузнецке. Другие, напротив, встали на защиту своих кумиров-артистов, чьи афиши попали под «раздачу», и обрушились на мужчину с критикой.

