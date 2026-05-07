Рубль бьет прогнозы: экономисты допускают обвал доллара до 50 рублей

Парадоксальное укрепление на фоне интервенций

С 8 мая Министерство финансов возвращается к операциям в рамках бюджетного правила, однако анонсированные объемы закупок валюты и золота стали для рынка сюрпризом. Ежедневные траты составят около 5,8 млрд рублей, что в сумме за месяц даст 110,3 млрд рублей. Финансовый эксперт Михаил Ханов в эфире Радио РБК допустил допустил, что такие цифры оказались значительно ниже ожиданий трейдеров, рассчитывавших на суммы до 400 млрд рублей. Столь скромные интервенции в итоге сыграли на руку рублю, а чистый объем ежедневных покупок со стороны ЦБ составит лишь 1,18 млрд рублей.

Глобальный закат американской валюты

Управляющий активами Роман Андреев высказал смелое предположение о возможном падении курса доллара до 50–51 рубля в долгосрочной перспективе. По его словам, индекс американской валюты находится в нисходящем тренде десятилетиями, и сейчас доверие к ней остается единственным фактором поддержки. Андреев отметил, что если инвесторы начнут массово переходить в золото, крах доллара станет неизбежным. При этом он подчеркнул, что из-за высокой активности спекулянтов рыночные циклы растянулись, поэтому точные сроки такого сценария определить крайне сложно.

Прогноз на ближайшее будущее

Несмотря на радикальные долгосрочные теории, аналитики придерживаются более сдержанных оценок на текущий год. Павел Паевский из УК «РСХБ Управление Активами» сообщил, что базовый сценарий предполагает сохранение стабильности благодаря притоку экспортной выручки. По его данным, до конца мая доллар будет торговаться в коридоре 78–82 рублей, а к концу года возможен умеренный дрейф в диапазон 83–88 рублей за единицу американской валюты.