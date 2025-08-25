Безопасность в Сети: россиян предупредили об опасных ссылках — вот их признаки

В МВД предупредили об основных признаках мошеннических ссылок. На опасность указывают адреса, состоящие только из цифр или содержащие ошибки в написании. Об этом также сообщил REGIONS, ссылаясь на ведомство.

Специалисты МВД рассказали, как определить мошеннические ссылки, которые используются для кражи личных данных. По словам экспертов, следует насторожиться, если адрес состоит только из цифр или содержит символ «@».

Подозрительными также считаются ссылки с несколькими доменами в одной строке. Также нужно обратить внимание на ошибки в написании — отсутствие точки после www, лишние дефисы или пропущенный стандартный префикс «://» также указывают на возможное мошенничество.

Злоумышленники часто заменяют визуально похожие символы: букву «О» на цифру «0» или латинскую «l» на английскую «I». Иногда ссылка специально делается некликабельной, чтобы пользователь скопировал ее вручную и попал на поддельный сайт.

Эксперты напоминают, что фишинговые сообщения могут приходить через email, соцсети, мессенджеры, SMS и даже в чатах знакомств. Рекомендуется всегда проверять адрес перед посещением сайта и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.

