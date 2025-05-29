Безопасный отдых у воды: в округе Пушкинский определили места для купания

С наступлением летнего тепла и приближением теплых выходных, жители округа все чаще выбирают отдых у воды. Купание и другие водные развлечения, особенно с детьми, требуют повышенного внимания к безопасности и строгого соблюдения установленных правил.

Администрация округа Пушкинский выделила специально оборудованные места для массового отдыха на водных объектах. На реке Серебрянка, в городе Пушкино, это участок акватории и прилегающая территория водно-спортивной базы «Серебрянка», принадлежащей МБУ «ФСК Пушкино» (ул. Набережная). На Пестовском водохранилище, в селе Ельдигино, к зонам отдыха относятся акватория и береговая линия Тишковского залива, расположенные в районе базы водного спасения МБУ «Пушкинский АСО», а также участок акватории и прибрежная территория в селе Тишково, рядом с домом №1.

Обеспечение безопасности на воде напрямую зависит от ответственного выбора места для отдыха и проведения информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности о мерах предосторожности, особенно в отношении детей. Перед посещением водоема в жаркий день необходимо напомнить ребенку о недопустимости купания в одиночку, без присмотра взрослых, в необорудованных местах, за пределами установленных буйков и других ограждающих знаков. Также важно предупредить о небезопасности подплывания к проходящим судам, таким как гидроциклы, катера, лодки и катамараны, а также о запрете ныряния с высоких берегов.