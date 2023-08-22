«Безупречный малыш»: в зоопарке США родился единственный в мире жираф без единого пятна

Уникальный по своей природе случай зафиксирован зоологами зоосада в американском штате Теннесси, пишет New York Post.

Отмечается, что детеныш жирафа абсолютно лишен не характерных пятен на. Как уверяют работники зоопарка, произошедшее является нонсенсом и единственным в своем роде случае.

«Эксперты считают, что это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом, живущий на планете. Безупречный малыш», — говорится в заявлении зоопарка.

Там добавили, что пока затруднительно ответить, что стало причиной отсутствия характерной для жирафов пигментации у малыша. В настоящий момент самка не подпускает к малышу зоологов.