Билан опубликовал фото женщины, с которой всегда будет рядом

Несмотря на то, что заслуженный российский артист имеет многомиллионную армию фанатов, в личной жизни у него сейчас все не так гладко. Согласно официальным данным, Билан все еще не женат, детей также не имеет, а свои романтические отношения, если они есть, тщательно скрывает.

В прочем, недавно он все же опубликовал снимок в социальных сетях с женщиной, которую безмерно и до глубины души любит. Ей оказалась младшая сестра знаменитости, что отпраздновала день рождения. Сейчас она проживает в США. Однако совместное фото артиста и Анны Белан тронуло сердца фанатов и они присоединились ко всеобщим поздравлениям.